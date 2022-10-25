ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области появились на сайте «Почты России» | 360°

25 октября 2022, 01:13
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области появились на сайте «Почты России»
«Почта России» присвоила индексы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областям
Донбасс, Запорожская и Херсонская области, которые недавно стали частью Российской Федерации, появились на сайте «Почты России». Они получили собственные индексы.
Новые российские регионы можно в разделе «отделения» и «почтовые индексы», где также указаны их населенные пункты.
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Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Херсонская и Запорожская области перейдут с украинского телефонного кода на российский. Теперь номера абонентов в этих областях будут начинаться с +7.
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Кроме того, Росгидромет начал делиться прогнозом погоды в новых регионах России. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, по этому вопросу работает одно из территориальных управлений.
В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях создали отделения Союза журналистов России. Член Общественной палаты Александр Малькевич возглавил отделение СЖР в Херсоне, сообщал RT.
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