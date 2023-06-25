Общество 25 июня 2023, 01:19 Новые регионы интегрируют в систему физкультуры и спорта России Путин подписал закон об интеграции новых регионов в систему российского спорта РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин подписал указ об интеграции новых регионов в систему российского спорта. Соответствующий документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Как отметили в комитете Госдумы по спорту, этот проект повлияет на ускорение интеграции ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в единую спортивную систему России.

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Благодаря законопроекту, новые регионы будут получать те же преференции, что действуют в России. Речь идет о финансировании. Кроме того спортсмены и тренеры будут участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты. Кандидатов в сборные команды России также начнут формировать из числа спортсменов в новых регионах.

Кроме того, законом регулируется предоставление мер социальной поддержки проживающим в новых регионах чемпионам и призерам Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Ранее стало известно, что кубок Стэнли, который получают в случае победы в плей-офф Национальной хоккейной лиги, в 2023 году не появится в России.