Новые рабочие места появятся в индустриальном парке Солнечногорска в 2020 году

В солнечногорском индустриальном парке «Форма» планируют расширить производство и создать новые рабочие места. Уже 25 лет там производят товары, которые успешно выбиваются в мировые лидеры. Качество работы группы компаний оценил глава городского округа Владимир Слепцов.

25 лет в «Форме», и это не про спорт, а про солнечногорский индустриальный парк. Здесь создают товары от оконных конструкций до насосов и алюминиевых оболочек зданий. И даже дороги не обходятся без материалов предприятия.

Обычный бордюр производят при помощи пресса: здесь бортовому камню придают форму, а затем отправляют его на сушку. А последний, заключительный этап — это поставка материала компаниям.

Источник фото: телеканал «360»

Товары закупают заказчики из Солнечногорска, близлежащих районов и Зеленограда. Сырье для производства поступает со всей России. Транспортировка до округа налажена: в распоряжении компании — свои пути Октябрьской железной дороги. Как результат — создание тротуарной плитки, бордюра и бетонных блоков высокого качества.

«Щебень гранитный (составляющая бетона) поставляется непосредственно с карьеров, там, Карелии. Тоже разгружаем сами: у нас своя железная дорога. То есть исходный материал очень качественный — соответственно, оборудование очень качественное. И получается, бетон, из которого строят вот эти монолитные дома», — сказал Олег Букреев, генеральный директор ООО «Форма ЖБИ».

И это лишь один из цехов индустриального парка. Здесь сосредоточена целая группа компаний, многие из которых — среди мировых лидеров в своих отраслях. Оценить качество их работы приехал глава округа Владимир Слепцов. Ему показали всю мощь предприятий. Например, компания Schuco производит долговечные конструкции для зданий и насчитывает 12 тысяч крупных партнеров более чем в 80 странах мира.

Компания разрабатывает конструкции и чертежи, в зависимости от любой прихоти архитектора: как он хочет видеть, где он это хочет видеть. И на этом основании уже дальше идет цепочка поставки продукции.

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Владимир Слепцов озвучил планы по новой стадии развития. Уже в 2020 году здесь планируют построить дополнительное офисное здание, а значит, увеличить количество рабочих мест. Сейчас здесь трудятся 500 сотрудников.

«Мы практически все застроили, поэтому и возникла такая необходимость — встретиться с первым лицом. Для того чтобы обсудить те результаты, которых мы достигли, и запланировать дальнейшее развитие, потому что оно связано с территориальными какими-то возможностями», — сказал Сергей Федотов, председатель Совета директоров группы компаний «Форма ЖБИ».

Повысится и уровень комфорта работы сотрудников: начиная с питания и заканчивая новыми остановочными павильонами.