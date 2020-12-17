Новые противопожарные правила начнут действовать в России с 1 января

Такие конструкции нужно будет либо переоборудовать, либо демонтировать. Речь идет о тех блокираторах, которые открываются с индивидуального чипа. Нововведения не касаются шлагбаумов, управляемых диспетчером.

Юрист по вопросам ЖКХ Александр Мурашкин отметил, что такие правила относительно шлагбаумов существовали всегда. Если решением общего собрания не был предусмотрен беспрепятственный круглосуточный доступ всем экстренным службам, то установка такого блокиратора запрещена.