Общество 10 августа 2023, 16:18 Новые производственные кластеры появятся в Нижегородской области

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Химический и радиоэлектронный образовательно-производственные кластеры откроются в Нижегородской области. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на Telegram-канал губернатора Глеба Никитина.

Глава региона подчеркнул, что на базе кластеров создадут «колледжи под ключ», где будут созданы все условия для комфортного обучения будущих специалистов.

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Отмечается, что в 2023 году власти Нижегородской области подписали соглашения о запуске девяти кластеров.