Новые профессии возникнут после выхода из изоляции. Какие специалисты будут востребованы?
Специалисты института провели исследование, согласно которому после выходу из изоляции станут востребованными антикризисные консультанты, которые будут продвигать предприятия, и консультанты по личным финансам, передает RT.
Кроме того, из-за цифровизации и перехода на удаленный режим вырастет спрос на экспертов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров. По той же причине будут востребованы специалисты кол-центров, курьеры.
Для организации работы в удаленном режиме понадобятся тайм-менеджеры. А сами работники будут пользоваться услугами дизайнеров интерьеров, чтобы создать уютный домашний офис.
Повысится спрос на сиделок, онлайн-врачей. Эксперты считают, что россияне будут больше заботиться о здоровье и состоянии своих близких, особенного пожилого возраста. Пригодятся и психологи для выхода из изоляции.
«Потребуются совершенно новые профессии, которые будут образовываться на стыке традиционных. Например, юриспруденции и PR придется слиться с цифровыми навыками, медицине — с инженерией, агрокультуре — с робототехникой. Это повлечет фундаментальные перемены не просто в сфере занятости, но и в системе школьного, среднеспециального и высшего образования России», — сказала директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.
В России ввели режим изоляции с 28 марта. Уже больше месяца выходить из дома можно только по уважительной причине. Работодатели, по возможности, перевели сотрудников на удаленный режим.