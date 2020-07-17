Новые привычки: как пандемия отразилась на нашей жизни

Отмечается, что одна из главных привычек, выработанная во время пандемии — мытье рук. Ранее мало кто подходил настолько серьезно к вопросу личной гигиены. Специалисты советуют не забывать об этом и продолжать мыть руки по возвращении с улицы. Это поможет избежать заражения не только коронавирусом, но и в принципе любой инфекцией.

Помимо этого, россияне стали чаще пользоваться антисептиками и санитайзерами.

Люди также стали соблюдать социальную дистанцию и ценить личные границы друг друга. В магазине теперь никто не дышит вам в спину, когда стоит в очереди.

Финансовая грамотность появилась у большинства россиян. Так как люди стали заранее планировать свой бюджет, распределять средства, откладывать на отпуск, на «черный день» и отказались от покупок тех вещей, которые им не нужны.

Во время пандемии многие сотрудники научились работать дома, разделяя офисную среду и домашнюю. Это умение поможет и в будущем — появится еще одно место для работы вне компании.

На режиме самоизоляции россияне познакомились с большим количеством стриминговых сервисов. Теперь они привыкли платить за контент, а не искать его на «пиратских сайтах».

И самое главное, что дала нам пандемия — забота о близких. Переживая о родных, люди все чаще стали звонить и узнавать, как дела, больше общаться и уделять друг другу больше времени.