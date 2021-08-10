Новые прививочные пункты откроются в Санкт-Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в городе открываются новые прививочные пункты. Об этом написало издание «Город+».

Например, на днях открылся прививочный пункт в торговом центре «Галерея». Его пропускная способность — тысяча человек в день.

«Призываю всех, кто этого еще не сделал — пройти вакцинацию», — сказал губернатор в эфире «Радио России».

Он добавил, что власти стараются создать максимально комфортные условия для массовой вакцинации, а город регулярно получает новые партии препаратов от коронавируса, написали «Невские новости».