Новые правила заселения в отели начали действовать в Краснодарском крае

С 1 августа в Краснодарском крае начали действовать новые правила для туристов, заселяющихся в отели. Об этом сообщило РИА «Новости».

Теперь владельцы отелей будут требовать при заселении справку о перенесенном заболевании. Со дня выздоровления должно пройти не более полугода. Также можно показать сертификат о вакцинации или справку о прохождении ее первого этапа, справку о медотводе от прививки вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Сделать прививку можно и на курорте. Сначала при заселении нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста и добровольное согласие на прохождение вакцинации в течение трех дней со дня вселения. Правила не распространяются на маленьких детей. Несовершеннолетним от 15 до 18 лет нужен актуальный отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном не ранее чем за полгода до заселения заболевании.

Тем не менее если заселившийся в отель и подписавший согласие на вакцинацию гость решит уклониться от прививки, то ему может грозить административный штраф до 30 тысяч рублей. Местные власти пообещали обеспечить вакциной всех желающих. Режим повышенной готовности продолжает действовать на Кубани до 1 октября.