Общество 08 июня 2023, 10:28 Новые правила запуска беспилотников над городами разработали в России Минтранс России разработал новые правила запуска беспилотников над городами Unsplash

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Российское Министерство транспорта разработало проект постановления правительства, в котором предложило закрепить новые правила запуска беспилотников над городами. С документом ознакомились «Известия».

По данным издания, проект Минтранса предполагает изменение федеральных правил использования воздушного пространства. Ведомство предложило разрешить запускать дроны над населенными пунктами, но на высоте не более 150 метров от поверхности земли или воды. Кроме того, БПЛА должен находиться в прямой видимости того, кто им управляет.

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Согласно инициативе министерства, запускать беспилотники можно будет только в специальных зонах. Их определит сам Минтранс по представлению органов местного самоуправления и исполнительных органов городов федерального значения. Если оператор будет запускать дрон массой менее 30 килограммов с соблюдением всех правил, больше не нужно будет подавать план перемещения БПЛА.

В конце мая проект постановления направили в профильные федеральные органы власти для согласования. Если новые правила утвердят, они могут вступить в силу уже в 2024 году.

Ранее Российское экологическое движение предложило президенту РФ Владимиру Путину новую систему слежки за беспилотниками. Авторы инициативы призвали использовать для этих целей платформу по распознаванию и изучению птиц.