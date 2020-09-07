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    07 сентября 2020, 12:47

    Новые правила виноделия окажутся сложными для производителей — сомелье

    Анастасия Калинина, Василиса Андреева

    После нововведения в законе о виноделии российские продавцы перестали продавать некоторые виды иностранного алкоголя. Соучредитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян рассказал «360», почему производителям сложно соблюдать новые требования.

    По требованиям в магазинах нельзя продавать алкоголь без подробного состава, указанного на этикетке. Артур Саркисян заявил, что многие алкогольные напитки производят из смесей, что делает почти невозможным установление сорта винограда и года урожая: «Это коснулось вин, которые привозились в качестве балка, соответственно там определить всю эту смесь и качества сортов практически невозможно».

    Балковым вином называют напитки, произведенные из недорого винного материала. Что касается коньячных спиртов, то в основном это смесь различных сортов винограда из разных уголков мира.

    Эксперт считает, что с проблемой столкнулись почти все производители, которые работают с коньячными спиртами. При этом сомелье не отрицает, что в ближайшее время могут внести поправки. Однако Саркисян заявил, что является сторонником того, чтобы на этикетке указывали сорта винограда. Тогда и хорошего вина станет больше.

    Новости SMI.FM