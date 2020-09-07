После нововведения в законе о виноделии российские продавцы перестали продавать некоторые виды иностранного алкоголя. Соучредитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян рассказал «360», почему производителям сложно соблюдать новые требования.

По требованиям в магазинах нельзя продавать алкоголь без подробного состава, указанного на этикетке. Артур Саркисян заявил, что многие алкогольные напитки производят из смесей, что делает почти невозможным установление сорта винограда и года урожая: «Это коснулось вин, которые привозились в качестве балка, соответственно там определить всю эту смесь и качества сортов практически невозможно».

Балковым вином называют напитки, произведенные из недорого винного материала. Что касается коньячных спиртов, то в основном это смесь различных сортов винограда из разных уголков мира.

Эксперт считает, что с проблемой столкнулись почти все производители, которые работают с коньячными спиртами. При этом сомелье не отрицает, что в ближайшее время могут внести поправки. Однако Саркисян заявил, что является сторонником того, чтобы на этикетке указывали сорта винограда. Тогда и хорошего вина станет больше.