facebook_pixel
    01 января 2021, 17:10

    Новые правила разведения костров на дачных участках вступили в силу в России

    Екатерина Шамина

    Новые правила, вступившие в силу 1 января, не запрещают разводить костры и жарить шашлык на территории садовых участков. Однако нужно соблюдать определенные правила пожарной безопасности.
    Новые правила разведения костров на дачных участках вступили в силу в России

    Разводить костры во дворе частного дома разрешено минимум в пяти метрах от здания или других хозяйственных построек. Эти требования касаются и разведения огня для приготовления шашлыка, сообщается в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

    Сжигать сухую траву и листву нужно в специально выкопанной для этого яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической емкости объемом не более одного кубометра, которую можно закрыть крышкой. Использовать дырявые бочки запрещено.

    Открытый огонь без присмотра оставлять нельзя, а рядом всегда должны находиться средства для пожаротушения.

    За нарушение правил предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей, пять тысяч — в случае пожара.