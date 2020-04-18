Новые правила работы цифровых пропусков ввели в Подмосковье

В Подмосковье уже четвертый день действует пропускной режим. Теперь к правилам пользования QR-кодами добавляются новые пункты. Они касаются карт для проезда, волонтеров и сотрудников компаний.

Жители области могут оплачивать проезд в общественном транспорте только «Стрелкой», «Тройкой» и социальными картами, сказано в указе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. При этом номер карты необходимо обязательно указать в электронном пропуске. Если эту информацию не отметить, то проехать будет нельзя.

Для волонтеров в Подмосковье заработает отдельный тип цифрового пропуска. Третьим пунктом в указе отмечены пропуска для тех, у кого имеются удостоверения государственного образца. Речь идет о военнослужащих, судьях, адвокатах и так далее. Теперь они должны оформлять цифровой пропуск с указанием номера личной и служебной машин. Такие же правила действуют для журналистов.

По всем вопросам, связанным с пропускным режимом, жители могут обращаться по телефонам горячей линии: 8-800-100-70-10 или 8-800-550-50-30.

Электронные пропуска ввели в Подмосковье с 15 апреля в связи с пандемией коронавируса. Получать QR-коды необходимо для поездок на личном и городском транспорте.