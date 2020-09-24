Новые правила поверки счетчиков помогут бороться с мошенниками

Данные о поверке счетчиков в домах теперь будут вносить в электронный реестр. Нововведение поможет бороться с аферистами и облегчит жизнь россиянам. Об этом «360» сообщила исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

Она рассказала, что все результаты проведенных поверок должны размещаться на сайтах региональных метрологических служб. Это не отменяет выдачи справки, что прибор прошел поверку. Также не лишним будет и штамп в паспорте прибора учета.

«Если вы потеряли предыдущие документы, не помните, когда у вас следующая поверка, можно туда (на сайт — прим. ред.) пройти и посмотреть», — отметила Разворотнева.

Помимо этого, не нужно будет идти в управляющую организацию или в ресурсоснабжающую, нести информацию, что поверка прошла. На сайте будет вся актуальная информация.

Поможет защититься от мошенников. Поступают периодически жалобы, что какие-то люди представляются сотрудниками управляющей компании Светлана Разворотнева.

Обманщики говорят, что нужно срочно сделать поверку, хотя срок еще не прошел. Будет и еще одно нововведение.

«Появляется реестр, в котором будут размещены все рекомендованные модели, образцы приборов учета. Это поможет потребителям. Ресурсники (тепловики, газовики) часто начинают требовать, чтобы использовали только одну ими рекомендуемую модель», — добавила исполнительный директор НП «ЖКХ контроль».

Теперь же можно будет ссылаться на информацию на сайте и говорить, какие модели разрешены.

Новые правила вступили в силу с 24 сентября.