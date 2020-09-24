Новые правила поверки счетчиков помогут бороться с мошенниками
Она рассказала, что все результаты проведенных поверок должны размещаться на сайтах региональных метрологических служб. Это не отменяет выдачи справки, что прибор прошел поверку. Также не лишним будет и штамп в паспорте прибора учета.
«Если вы потеряли предыдущие документы, не помните, когда у вас следующая поверка, можно туда (на сайт — прим. ред.) пройти и посмотреть», — отметила Разворотнева.
Помимо этого, не нужно будет идти в управляющую организацию или в ресурсоснабжающую, нести информацию, что поверка прошла. На сайте будет вся актуальная информация.
Поможет защититься от мошенников. Поступают периодически жалобы, что какие-то люди представляются сотрудниками управляющей компанииСветлана Разворотнева.
Обманщики говорят, что нужно срочно сделать поверку, хотя срок еще не прошел. Будет и еще одно нововведение.
«Появляется реестр, в котором будут размещены все рекомендованные модели, образцы приборов учета. Это поможет потребителям. Ресурсники (тепловики, газовики) часто начинают требовать, чтобы использовали только одну ими рекомендуемую модель», — добавила исполнительный директор НП «ЖКХ контроль».
Теперь же можно будет ссылаться на информацию на сайте и говорить, какие модели разрешены.
Новые правила вступили в силу с 24 сентября.