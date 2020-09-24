Новые правила поверки счетчиков оценили в Общественной палате РФ

Уточняется, что теперь результаты поверки счетчиков заносятся в электронный реестр Росстандарта, а бумажные документы носят лишь справочный характер.

Кирьянов выразил уверенность, что в ближайшее время люди откажутся от всех форматов, которые связаны с бумажными носителями. По его мнению, это бессмысленно, дорого и неудобно. Он напомнил, что сегодня есть счетчики, передающие данные в онлайн-режиме.

«Соответственно, в целом концепцию надо поддержать, но единственное, что важно, чтобы людям вовремя сообщали о том, что меняются, что называется, правила игры, меняются конкретные условия по ситуации со счетчиками», — добавил общественник.