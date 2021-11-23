Новые правила получения водительских медсправок предложили в Минздраве

Механизм получения водительских справок в России скоро может измениться. Минздрав подготовил проект новой процедуры. В нем особое место уделено тому, как определять есть ли у человека наркотическая зависимость. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новые правила получения водительских медицинских справок министерство подготовил еще в 2019 году. Потенциальных водителей предложили проверять с помощью CDT-тестов на хронический алкоголизм. Однако президент Владимир Путин раскритиковал эту инициативу из-за возможного роста цен на справки до пять тысяч рублей.

После этого проект отправили на доработку. В новой версии уточнили процедуру в части лабораторных исследований, их предлагают проводить в отношении кандидатов с клиническими признаками наркологических расстройств. Также предполагается, что их должны будут пройти водители, которым вернули права после истечения срока их лишения.

Кроме того, в новой редакции изменили процедуру анализа мочи на содержание в ней наркотиков по решению нарколога. Сейчас проводят химико-токсикологическое и лабораторное исследования. Последнее делают в случае положительного экспресс-теста на наличие в организме наркотических веществ.

Минздрав также выступил за то, что направлять некоторых автомобилистов на лабораторный анализ независимо от результата экспресс-теста. Решение об этом должен будет принять нарколог. Он будет руководствоваться тем, что у человека сразу выявили три признака употребления наркотиков. В частности, эмоциональную неустойчивость, неадекватность поведения, сонливость, заторможенность или наоборот возбуждение.

По словам директора Центра по лечению наркотической и алкогольной зависимости Михаила Зобина, врача должны насторожить следы инъекций.