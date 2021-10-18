Новые правила подключения участков к газу вступили в силу в России

Новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям вступили в России в силу в понедельник. Постановление об этом появилось на сайте правительства России.

Догазификация пройдет только в населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Из документа следует, что возможность подключения получат россияне, которые собираются использовать газ для личных, семейных и домашних нужд. Кроме того, программа не распространяется на тех, кто планирует пользоваться газом в коммерческих целях.

«Сроки подведения зависят от удаленности домовладений от газораспределительной инфраструктуры. В отдельных случаях сроки будут определяться в индивидуальном порядке», — сказано в сообщении.

Чтобы подключиться, необходимо направить оператору газификации заявку через госуслуги, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства 16 сентября отметил, что все решения уже приняты, а сроки реализации программы сжатые. Поэтому, по его словам, предстоит большая работа.