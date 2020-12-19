Новые правила по установке новогодней елки вступят в России с 1 января
«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», — сообщил ТАСС.
Все электрические гирлянды и елочные украшения должны иметь сертификат качества. Запрещается заворачивать лампочки в ткань, бумагу или горючие материалы.
В МЧС призывают отказаться от иллюминации с заметными признаками нарушения целостности изоляции и ламп. Если на елке провода начинают сильно нагреваться, а лампочки мигать, то необходимо отключить гирлянду, чтобы избежать возгорания.
Елочные базары в Московской области начнут открывать массово с 20 декабря. К выходным заработает более 60% площадок.