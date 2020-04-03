Новые правила передвижения на машине в Москве оценил депутат

По его словам, «выбираются те меры, которые позволяют по минимуму влиять на передачу инфекции».

«Если ее соблюдать, не потребуются никакие меры по ограничению перемещений по городу. Надо идти навстречу таким решениям, соблюдать их, и тогда не будут вводиться дополнительные ограничения», — заключил Рязанский.