Новые правила парковки ввели в аэропорту Домодедово

В Домодедово ввели новые правила парковки. Теперь въезжать на площадь перед аэропортом бесплатно можно только два раза в два часа. Каждый раз — только на 15 минут. В остальных случаях придется заплатить. Об этом рассказали в пресс-службе Домодедово.

«Недобросовестные перевозчики на постоянной основе злоупотребляли бесплатным въездом на привокзальную площадь, въезжая и заезжая каждые 15 минут по кругу. Их действия приводили к систематическому нарушению правил дорожного движения, провоцировали ДТП, мешали добросовестным перевозчикам выполнять заказы», — пояснили в аэропорту.

Теперь Домодедово, как и многие другие российские аэропорты, ввел ограничение на бесплатный повторный въезд, чтобы очистить площадь от нарушителей.

В пресс-службе подчеркнули, что нововведение создаст для добросовестных таксистов и пассажиров комфортные и безопасные условия.