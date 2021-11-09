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    09 ноября 2021, 18:35

    Стали известны подробности об изменении правил орфографии русского языка

    Новые правила орфографии русского языка коснутся написания заимствованных слов — проект документа

    Андрей Иванов

    Министерство просвещения России опубликовало проект новых правил орфографии русского языка — в них появятся утвержденные варианты написания некоторых слов, которые заимствовали из других языков. Документ выложили на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.

    Стали известны подробности об изменении правил орфографии русского языка

    Как отметили авторы проекта, за последние годы в формулировках орфографических правил нашли много существенных неточностей, которые нужно исправлять.

    «Произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано, и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: „дилер“, „киллер“, „офшор“, „дефолт“, „риелтор“, „карате“, „лоукостер“, „каршеринг“ и много других», — говорится в документе.

    Специалисты обновили правила написания буквы э, разобрались с дефисами и изменили устаревшие рекомендации по употреблению прописных букв.

    Ранее доктор филологических наук Михаил Осадчий рассказал, что сформировать грамотность поможет чтение. Он рекомендовал почаще открывать книги и не пользоваться программами, которые автоматически исправляют ошибки в сообщениях, так как часто они работают некорректно.