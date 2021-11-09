Стали известны подробности об изменении правил орфографии русского языка

Министерство просвещения России опубликовало проект новых правил орфографии русского языка — в них появятся утвержденные варианты написания некоторых слов, которые заимствовали из других языков. Документ выложили на федеральном сайте проектов нормативных правовых актов.

Как отметили авторы проекта, за последние годы в формулировках орфографических правил нашли много существенных неточностей, которые нужно исправлять.

«Произошли изменения, расшатывающие правила правописания, появились новые слова, типы слов, конструкции, написание которых существующими правилами не регламентировано, и поэтому испытывает колебания. Появилось много новых слов: „дилер“, „киллер“, „офшор“, „дефолт“, „риелтор“, „карате“, „лоукостер“, „каршеринг“ и много других», — говорится в документе.

Специалисты обновили правила написания буквы э, разобрались с дефисами и изменили устаревшие рекомендации по употреблению прописных букв.

Ранее доктор филологических наук Михаил Осадчий рассказал, что сформировать грамотность поможет чтение. Он рекомендовал почаще открывать книги и не пользоваться программами, которые автоматически исправляют ошибки в сообщениях, так как часто они работают некорректно.