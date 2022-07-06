Новые правила определения проживания ребенка после смерти родителя предложили ввести в РФ

Уполномоченная по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребенка в случае смерти или наступления недееспособности родителя, с которым тот проживал. Об этом написал RT.

По ее словам, такая процедура поможет определить дальнейшее место проживания несовершеннолетнего в том случае, если он жил только с одним из родителей.

Органы опеки вынуждены отказывать бабушке, тете и иным близким людям, если внезапно объявляется второй родитель, даже если ребенок с ним никогда не виделся.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости введения обязательной психолого-педагогической экспертизы в случае смерти (тюремного заключения, недееспособности) родителя, с которым проживал ребенок, для принятия решения по определению места дальнейшего его проживания», — говорится в письме Волынец, которое было направлено министру просвещения России Сергею Кравцову.