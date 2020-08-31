Новые правила охоты утвердили в России

Минюст России зарегистрировал приказ «Об утверждении правил охоты». Из документа исключили спорные нормы по охоте ночью с вышек. Новые правила коснутся борьбы с браконьерами и безопасности.

Согласно новым правилам, охотники должны будут носить одежду со светоотражающими элементами и всегда иметь с собой разрешающие документы. Документ регламентирует использование световых приборов, тепловизоров и петель во время охоты и расширяет перечень транспорта и летательных аппаратов.

Способы и время охоты будут определять региональные власти, а Минприроды — следить за выполнением новых правил.

Документ совместно разработали сотрудники Минприроды, эксперты в сфере охотничьего хозяйства, научные работники, представители зоозащитных организаций, юристы, представители регионов и силовых ведомств, депутаты Госдумы и сенаторы.