Новые правила оформления больничного вступили в силу в России

Новые правила оформления больничных листов вступили в силу в России с 14 декабря. Они были введены, чтобы облегчить работу медучреждений и упростить процесс выдачи больничных в период пандемии коронавируса.

Текст приказа Минздрава, зарегистрированного 14 сентября 2020 года, опубликован на интернет-портале правовой информации.

С понедельника россияне смогут оформить электронный листок нетрудоспособности наряду с бумажным носителем. Бумажный вариант получится оформить по предъявлению документа, удостоверяющего личность, для электронного варианта потребуется еще СНИЛС.

Больничный по уходу за больным ребенком теперь не будет ограничиваться по срокам, но ограничения не более 15 дней будут на оплачиваемый период. Если такой больничный будет оформлен в электронном виде, то при болезни трех детей достаточно будет одного, в бумажном варианте — на двух детей оформят один листок нетрудоспособности, а на третьего ребенка — второй.

При этом, если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, в случае болезни второго ребенка другой член семьи также сможет взять больничный.

Также добавятся новые случаи получения больничного по беременности и родам. В том случае, если беременность многоплодная и роды на 22-28-й неделе, длительность больничного листа будет 194 дня. Больничный на все время нетрудоспособности при рождении мертвого ребенка или живого, но умершего в первые 168 часов, также предусмотрен.

Оформлять больничные можно будет дистанционно в том случае, если есть угроза распространения заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Это можно будет сделать с помощью телемедицинских консультаций.

В декабре вступит в силу сразу несколько законодательных новинок, которые затрагивают основные сферы жизни россиян.