Новые правила оформления паспорта введут в России

Россияне смогут оформить новые паспорта с 1 июля 2022 года вне зависимости от места жительства и причины его замены в течение пяти дней. Сейчас на это уходит от 10 дней до месяца.

«С 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-центра МВД России.

В ведомстве добавили, что в рамках программы цифровой трансформации сейчас проводят мероприятия по развитию информационных систем, которые позволят сократить сроки оформления паспортов. Также МВД уточнили, что этот подход сохранят и при введении паспорта с электронным чипом.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне при получении нового паспорта будут сами решать, ставить ли в документ печати о браке, разводе или наличии детей. Обязательными останутся только отметки о регистрации и воинской обязанности. Юристы посчитали введение этого механизма преждевременным, так как быстрый обмен информацией между ведомствами еще не отладили.