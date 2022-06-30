Новые правила оформления инвалидности в России вступят в силу с 1 июля

Кабинет министров ввел новые правила оформления инвалидности в России, которые должны вступить в силу с 1 июля. Об этом написала «Парламентская газета».

Теперь люди смогут выбирать сами, как им проходить медико-социальную экспертизу — очно или дистанционно. До недавнего времени в связи с пандемией коронавируса был возможен лишь заочный формат.

Начиная с 1 июля, необходимо обратиться в медицинскую организацию, чтобы оформить направление на МСЭ. В том случае, если в справке указана дата очередного освидетельствования до 1 июля 2022 года включительно, то инвалидность по-прежнему продлевается автоматически.

Личное присутствие обязательно тогда, когда у человека имеется несоответствие между данными медицинских исследований и заключениями врачей, направивших пациента на МСЭ. Уточняется, что с 1 июня 2023 года пройти экспертизу можно будет в дистанционном формате.