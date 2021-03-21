Новые правила купли-продажи машин с пробегом спасут от мошенников. Им нужно не авто, а данные

Возможность продать или купить подержанную машину через госуслуги избавит обе стороны от мошенников. Сделки будут юридически чистыми из-за того, что потребуется вносить личные данные. Так во время разговора с «360» оценил нововведение автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

«Меньше будет возни с мошенниками, это прежде всего. Мошенников расплодилось сейчас огромное просто число. Ты не можешь даже продать автомобиль на Avito. Если у тебя не проскочат мошенники, то, считай, тебе невероятно повезло. На одно твое объявление будет, как правило, минимум пять-шесть мошенников. Просто мошенников, которые захотят не то чтобы купить автомобиль, а получить доступ к вашей электронной карте», — объяснил Субботин.

По его словам, новые правила обеспечат юридическую чистоту сделок и их прозрачность по финансовым показателям.

«Сколько ты внес, как договорились, столько денег и есть. В конце концов, ты всегда можешь предъявить претензии продавцу, если что-то там неисправно, что-то тебе не понравится и ты захотел вернуть деньги. Для суда это будет хорошее решение, весомая доказательная база по сделке», — добавил собеседник.

Субботин подчеркнул, что в новых правилах есть один момент, который не понравится автомобилистам: это налогообложение сделок. Фискальные органы будут за этим внимательно следить.

Ранее Минцифры опубликовало приказ, согласно которому с 1 мая в России изменятся правила покупки и продажи подержанных машин. Нововведения позволят заключать сделки с помощью электронной подписи и отправлять документы на регистрацию в ГИБДД через интернет. Это все будет проходить через госуслуги.