Новые правила хранения продуктов начнут действовать в магазинах

Он отметил, что большая часть прописанных ранее правил зачастую не были эффективными. Роспотребнадзор составил дополнительные условия, чтобы улучшить ситуацию. Теперь яйца в магазинах должны быть идеально вымытыми, на боках картошки не допускается наличие зелени, на полки нельзя ставить помятые упаковки. Кроме этого, рыбу и мясо запрещено повторно замораживать.

По мнению Гурмана, важно вписать в перечень требований ограничения по температурным режимам и правилам качественного хранения.