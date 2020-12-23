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    23 декабря 2020, 17:36

    Новые правила хранения продуктов начнут действовать в магазинах

    Полина Петрова

    Представители Роспотребнадзора утвердили новые правила торговли продовольственными товарами с начала 2021 года. Эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Ростислав Гурман объяснил, зачем нужно это нововведение, сообщил канал ОТР.
    Новые правила хранения продуктов начнут действовать в магазинах

    Он отметил, что большая часть прописанных ранее правил зачастую не были эффективными. Роспотребнадзор составил дополнительные условия, чтобы улучшить ситуацию. Теперь яйца в магазинах должны быть идеально вымытыми, на боках картошки не допускается наличие зелени, на полки нельзя ставить помятые упаковки. Кроме этого, рыбу и мясо запрещено повторно замораживать.

    По мнению Гурмана, важно вписать в перечень требований ограничения по температурным режимам и правилам качественного хранения.