Новые правила хранения продуктов начнут действовать в магазинах
Представители Роспотребнадзора утвердили новые правила торговли продовольственными товарами с начала 2021 года. Эксперт по качеству и безопасности продуктов питания Ростислав Гурман объяснил, зачем нужно это нововведение, сообщил канал ОТР.
Он отметил, что большая часть прописанных ранее правил зачастую не были эффективными. Роспотребнадзор составил дополнительные условия, чтобы улучшить ситуацию. Теперь яйца в магазинах должны быть идеально вымытыми, на боках картошки не допускается наличие зелени, на полки нельзя ставить помятые упаковки. Кроме этого, рыбу и мясо запрещено повторно замораживать.
По мнению Гурмана, важно вписать в перечень требований ограничения по температурным режимам и правилам качественного хранения.