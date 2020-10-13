Коронавирус задал новые правила этикета. Эксперт перечислил особенности хорошего тона

Пандемия коронавируса меняет привычный образ жизни граждан по всему миру. И речь вовсе не об ограничительных мерах, призванных бороться с вирусов, а о новых правилах этикета, которые появились в условиях COVID-19.

С новым типом коронавируса изменилось то, как люди стали здороваться, заметил исполнительный директор консалтинговой компании по вопросам этикета и протокола The English Manner, автор тренингов и книг по соответствующей тематике Уильям Хэнсон в разговоре с РИА «Новости». По его словам, в условиях пандемии нужно проявлять тонкость и тактичность, когда собеседник не надевает маску или не держит безопасную социальную дистанцию.

Хэнсон не рекомендует спрашивать у собеседника, почему тот не в маске, поскольку, по мнению эксперта, это звучит агрессивно. Он отметил, что всегда бы спрашивал именно: «Есть ли у вас возможность надеть маску?», потому что, возможно, человек не в состоянии ее носить и у него есть очень веская причина для этого.

При этом эксперт по этикету предположил, что с большой долей вероятности такой причины нет, но человеку стоит дать возможность воспользоваться «презумпцией невиновности».

В случае если собеседник подходит слишком близко, эксперт посоветовал связать проблему недостаточной дистанции с собой.

«Например, если вы бы вы стояли слишком близко ко мне, я бы сказал что-то вроде: „О, я должен вам дать побольше места“ и на этих словах отступил бы назад», — сказал он.

По мнению Хэнсона не стоит выговаривать собеседнику за то, что тот стоит слишком близко — это никому не понравится. Как подчеркнул эксперт по этикету, хорошие манеры — это когда ты думаешь о других людях.

В том случае, если человек не хочет посещать мероприятие, на котором будет большое количество людей, говорить об этом прямо не стоит. Хэнсон рекомендует ограничиться словами, что вы просто не можете прийти.

Также Хэнсон отметил, что если же человек пришел на мероприятие, то говорить весь вечер про коронавирус не стоит. Также эксперт по этикету не советует заводить спор и пытаться переубедить тех, кто не верит в существование пандемии.