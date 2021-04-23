Новые правила дорожного движения разработали в России

В России разработали новые правила дорожного движения. Теперь водителя могут оштрафовать за использование шипованных покрышек летом и поврежденный бампер.

ГИБДД, по данным «Коммерсанта», собирается расширить список технических неисправностей, пи которых запрещено использовать автомобиль. Кроме использования зимней резины летом и поврежденного бампера, штраф россияне могут получить за защитные пленки на стеклах фар.

«Подготовленный в МВД проект постановления правительства содержит новый „перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств“. При выявлении хотя бы одного нарушения из этого перечня инспектором оформляется протокол по статье 12.5 КоАП, нарушитель может получить от штрафа в размере 500 рублей до лишения прав», — сообщило издание.

Протокол по новым правилам инспекторы ГИБДД смогут выписать за отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, за наличие предметов, которые закрывают обзор, например, видеорегистраторы. Однако если приборы установлены за зеркалом заднего вида или встроены в него, не мешая обзору, это не будет считаться нарушением.

Основанием для выписывания водителю штрафа станут ошибки неисправности двигателя или автоматической коробки передач, сохраненные в памяти бортового компьютера, установка в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперед относительно линии бампера.