Новые правила для отпускников ввели на Ямале

Новые правила утвердил глава региона Дмитрий Артюхов. Теперь после возвращения из отпуска ямальцы должны будут сдать тест на коронавирус не ранее, чем за три дня до выхода на работу. Если работник предприятия не предоставит результат анализа, его переведут на удаленную работу или отправят в двухнедельный отпуск.

Помимо этого перед поездкой в другой регион жителям Западной Сибири власти рекомендуют изучать правила пребывания в субъекте РФ. В разных регионах есть разница в требованиях, за несоблюдение которых выписываются штрафы.

Если работник предприятия хочет перенести отпуск с лета на другой сезон, он может написать заявление после согласования с работодателем. Льготный отпуск разрешается отсрочить, но не чаще, чем раз в два года.