Новые поводы для благотворительных сборов выбрали для сервиса на mos.ru | 360°

Общество 29 августа 2023, 13:02 Новые поводы для благотворительных сборов выбрали для сервиса на mos.ru Москвичи выбрали новые поводы для создания благотворительного сбора на mos.ru Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В рамках проекта «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи выбирали новые поводы для создания благотворительных сборов в сервисе на mos.ru. В нем приняли участие более 160 тысяч горожан. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«Возможность создать в сервисе на портале mos.ru собственный благотворительный сбор была реализована именно по инициативе пользователей. Благодаря этому каждый может предложить своим друзьям и близким вместе сделать доброе дело — поддержать подопечных благотворительных фондов», — уточнил глава департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.

Реклама

Самыми популярными поводами, предложенными участниками, стали свадьба или рождение ребенка. За этот вариант проголосовали 20,7% «активных граждан». Также 20,6% пользователей предложили добавить в качестве повода «дни добра и помощи», такие как день спонтанного проявления доброты, щедрый вторник или день благотворительности. Еще 20,2% участников проголосовали за международные даты, такие как День защиты детей или День защиты бездомных животных.

Еще 17% горожан назвали хорошим поводом для создания сбора сезонные праздники, такие как Новый год, 23 февраля и 8 марта. За повод «Дни тех, кто помогает другим», включая День НКО, День социального работника проголосовали 11% участников. Такой повод, как «Дни рождения друзей и близких людей» выбрали 8,5% пользователей.

Кроме того, более 4,5 тысяч участников предложили свои варианты ответа, включая сборы в честь юбилея супружеской жизни, Дня города Москвы и возможность создать свой собственный повод.

Ранее новичкам онлайн-голосования в Москве пообещали призы за участие.