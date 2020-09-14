Новые поправки в ПДД оценили в Госдуме

Уточняется, что в пакет поправок вошли новые правила тонировки, расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена», запрет парковки на «островках безопасности» и прочие нововведения.

По мнению Лысаков, нельзя вносить так много поправок сразу.

«Водителей ставят перед фактом, приходится заучивать новые правила. На это требуется время», — заметил парламентарий.

Он указал на главный подводный камень в новых правилах. Речь идет об ограничении скорости до 20 километров в час для средств индивидуальной мобильности (скейтборды, самокаты).

«Кто это будет контролировать? Чем будут измерять скорость?» — задался вопросом собеседник информагентства.