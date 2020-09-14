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    14 сентября 2020, 11:11

    Новые поправки в ПДД оценили в Госдуме

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обсудил с ИА Ura.ru пакет новых поправок в Правила дорожного движения.

    Уточняется, что в пакет поправок вошли новые правила тонировки, расширение зоны действия знаков «Стоянка запрещена», запрет парковки на «островках безопасности» и прочие нововведения.

    По мнению Лысаков, нельзя вносить так много поправок сразу.

    «Водителей ставят перед фактом, приходится заучивать новые правила. На это требуется время», — заметил парламентарий.

    Он указал на главный подводный камень в новых правилах. Речь идет об ограничении скорости до 20 километров в час для средств индивидуальной мобильности (скейтборды, самокаты).

    «Кто это будет контролировать? Чем будут измерять скорость?» — задался вопросом собеседник информагентства.

    Новости SMI.FM