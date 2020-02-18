Новые поправки в Конституцию вынесут на голосование в виде одного закона
Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Андрей Клишас рассказал, что все поправки будут участвовать во всенародном голосовании в формате одного закона. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».
Также Клишас рассказал, что все пункты будут поделены по главам для удобства. Среди них скорее всего будет запрет министрам иметь счета в зарубежных банках, а также статус неприкосновенности для бывших президентов.