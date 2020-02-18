    18 февраля 2020, 15:24

    Новые поправки в Конституцию вынесут на голосование в виде одного закона

    Дарья Морозова

    Сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию Андрей Клишас рассказал, что все поправки будут участвовать во всенародном голосовании в формате одного закона. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня».

    Также Клишас рассказал, что все пункты будут поделены по главам для удобства. Среди них скорее всего будет запрет министрам иметь счета в зарубежных банках, а также статус неприкосновенности для бывших президентов.