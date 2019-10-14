Новые пляжи с чистым песком и душевыми оборудуют в Подмосковье

К лету следующего года в Московской области оборудуют более десяти новых пляжей. Они будут современными и комфортными, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Всего в Подмосковье более 100 пляжей, но не все оборудованы должным образом. Теперь в регионе хотят создать новые места для купания и отдыха.

«Для того чтобы это были действительно благоустроенные пляжи, бюджет на их организацию нужно закладывать уже сейчас», — отметил Михаил Хайкин.

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По стандартам региона на каждом пляже должны быть спасатели, баки, душевые, туалеты, урны. Перед каждым сезоном территорию засыпают чистым песком или галькой. Также у пляжа должен быть заключен договор на постоянный вывоз мусора. За каждой зоной отдыха закрепляются ответственные за его содержание люди.

Жителей и гостей Московской области порадуют в теплое время года не только пляжи. Исторические музеи, катание на воздушных шарах, тайны старинных усадеб — подробнее об этом можно узнать благодаря специальному проекту «Лето в Подмосковье».