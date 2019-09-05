Новые памятные монеты появятся в России

ЦБ выпустит монеты к юбилею «Бременских музыкантов». Но использовать персонажей никто не разрешал Подробнее

Всего в России появится пять памятных монет из разных серий. Они поступят в обращение 5 сентября 2019 года.

Первые три тысячи монет номиналом в три рубля посвящены народной сказке Удмуртии «Охотник и змея». Монету выпускают в рамках серии «Легенды и сказки народов России». На одной стороне изобразили героев произведения, а на другой можно увидеть двуглавого орла.

Источник фото: Центробанк России

Следующие две монеты вошли в серию «Выдающиеся личности России». Обе выйдут номиналом в два рубля и тиражом три тысячи штук. Первая посвящена 100-летию со дня рождения конструктора оружия Михаила Калашникова, а другая 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

Четвертая памятная монета станет символом пятилетия Евразийского экономического союза. Ее номинал три рубля, а тираж три тысячи штук. На одной стороне изображен двуглавый орел, на обратной — флаги пяти государств.

Источник фото: Центробанк России

Больше всего в обращение поступит монет по 10 рублей, ее тираж пять миллионов штук. Монета серии «Древние города России» посвящена Клину.