  • Новые памятные монеты появятся в России

    05 сентября 2019, 14:26

    Дарья Бунякова

    Совсем скоро россияне смогут стать обладателями новых памятных монет. Деньги выпускает в обращение Центробанк России.

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    Всего в России появится пять памятных монет из разных серий. Они поступят в обращение 5 сентября 2019 года.

    Первые три тысячи монет номиналом в три рубля посвящены народной сказке Удмуртии «Охотник и змея». Монету выпускают в рамках серии «Легенды и сказки народов России». На одной стороне изобразили героев произведения, а на другой можно увидеть двуглавого орла.

    Новые памятные монеты появятся в России | Изображение 1
    Источник фото: Центробанк России

    Следующие две монеты вошли в серию «Выдающиеся личности России». Обе выйдут номиналом в два рубля и тиражом три тысячи штук. Первая посвящена 100-летию со дня рождения конструктора оружия Михаила Калашникова, а другая 100-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

    Четвертая памятная монета станет символом пятилетия Евразийского экономического союза. Ее номинал три рубля, а тираж три тысячи штук. На одной стороне изображен двуглавый орел, на обратной — флаги пяти государств.

    Новые памятные монеты появятся в России | Изображение 2
    Источник фото: Центробанк России

    Больше всего в обращение поступит монет по 10 рублей, ее тираж пять миллионов штук. Монета серии «Древние города России» посвящена Клину.

    Новые памятные монеты появятся в России | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»