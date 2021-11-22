Новые ограничения ввели в Краснодарском крае в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Пока ограничения ввели на срок менее двух месяцев.

«С 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе», — сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Кроме того, QR-коды жителям региона потребуются для посещения предприятий общепита, сферы бытовых услуг, магазинов, кроме аптек и магазинов с товарами первой необходимости, а также бассейнов, фитнес-клубов, театров, кинотеатров и других мест.