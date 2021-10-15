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    15 октября 2021, 14:13

    Новые ограничения ввели в Якутии

    Посещение общественных заведений в Якутии будет возможно только при наличии QR-кодов о вакцинации

    Полина Гребенщикова

    Посетить общественные заведения в Якутии смогут только привитые граждане. Об этом написал RT.

    Ограничения касаются кафе, ресторанов, фитнес-клубов, кинотеатров, театров, салонов красоты и других организаций сферы услуг. Посетить их можно будет только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или сертификата о перенесенном заболевании, подтверждаемых QR-кодом.

    Система начнет работать 20 октября.