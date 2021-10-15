Новые ограничения ввели в Якутии
Посещение общественных заведений в Якутии будет возможно только при наличии QR-кодов о вакцинации
Посетить общественные заведения в Якутии смогут только привитые граждане. Об этом написал RT.
Ограничения касаются кафе, ресторанов, фитнес-клубов, кинотеатров, театров, салонов красоты и других организаций сферы услуг. Посетить их можно будет только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или сертификата о перенесенном заболевании, подтверждаемых QR-кодом.
Система начнет работать 20 октября.