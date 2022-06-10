Новые ограничения в закон о митингах рассмотрят в Госдуме

Законопроект о дополнительных ограничениях в порядке проведения митингов внесли в Госдуму. Он наложит запрет на акции на некоторых объектах инфраструктуры и уточнит права иноагентов, сообщили «Ведомости».

Депутаты внесли пакет поправок в разные законы, которые станут уточняющими после принятия закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». В нем будет указано, частности, что иноагенты не смогут получать допуск к гостайне, разрешение на выдвижение на выборах и референдумах, пожертвования политическим партиям. Также они не смогут служить в армии и поступать на госслужбу.

Одна из правок посвящена порядку проведения публичных мероприятий. Авторы законопроекта предложили запретить митинги, собрания и шествия на вокзалах, в аэропортах, образовательных, социальных и медицинских учреждениях, на детских и спортивных площадках, на территории зданий органов публичной власти, культовых помещений и религиозных организаций. Регионы смогут расширять этот список, «если это обусловлено историческими, культурными, иными объективными особенностями».