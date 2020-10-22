Новые ограничения в связи с коронавирусом в российских школах вводить не будут

Кравцов обозначил, что эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях страны не вызывает опасений и находится под контролем. Отмечается, что число классов и школ, закрытых из-за COVID-19, немногочисленно.

«Мы видим, что, если требования соблюдаются, серьезной опасности нет», — обратил внимание глава профильного ведомства.