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    22 октября 2020, 21:52

    Новые ограничения в связи с коронавирусом в российских школах вводить не будут

    Артур Блянихов

    Министр просвещения России Сергей Кравцов заверил, что в школах не будут вводить новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Кравцов обозначил, что эпидемиологическая ситуация в учебных заведениях страны не вызывает опасений и находится под контролем. Отмечается, что число классов и школ, закрытых из-за COVID-19, немногочисленно.

    «Мы видим, что, если требования соблюдаются, серьезной опасности нет», — обратил внимание глава профильного ведомства.