Новые ограничения в Москве объяснили в Госдуме

По его словам, это вынужденная мера на фоне эпидемической ситуации в городе. Тумксов уточнил, что «инфекция распространяется очень активно, и она представляет опасность для всех москвичей». Он добавил, что эффективность мер зависит от того, как москвичи будут их соблюдать.

«В любом случае все зависит от каждого москвича: если он будет беречь в первую очередь себя, а затем и своих близких, то можно будет повлиять на распространение коронавируса», — пояснил он.