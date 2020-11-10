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    10 ноября 2020, 17:57

    Новые ограничения в Москве объяснили в Госдуме

    Дарья Морозова

    Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал новые ограничения в Москве по коронавирусу. Об этом сообщил RT.

    По его словам, это вынужденная мера на фоне эпидемической ситуации в городе. Тумксов уточнил, что «инфекция распространяется очень активно, и она представляет опасность для всех москвичей». Он добавил, что эффективность мер зависит от того, как москвичи будут их соблюдать.

    «В любом случае все зависит от каждого москвича: если он будет беречь в первую очередь себя, а затем и своих близких, то можно будет повлиять на распространение коронавируса», — пояснил он.