Новые ограничения по коронавирусу ввели в Тюмени

Власти Тюменской области ввели новые ограничения в связи с эпидемической ситуацией в регионе. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Департамент имущественных отношений Тюменской области снизил количество услуг, за получением которых нужно идти в ведомство. Информацию об этом они выложили на своем сайте.

«Прием заявлений и выдача результатов по госуслугам будет осуществляться по ограниченному списку и только по предварительной записи», — говорится в сообщении.