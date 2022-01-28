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    28 января 2022, 18:31

    Новые ограничения по коронавирусу ввели в Тюмени

    Дарья Морозова

    Власти Тюменской области ввели новые ограничения в связи с эпидемической ситуацией в регионе. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Департамент имущественных отношений Тюменской области снизил количество услуг, за получением которых нужно идти в ведомство. Информацию об этом они выложили на своем сайте.

    «Прием заявлений и выдача результатов по госуслугам будет осуществляться по ограниченному списку и только по предварительной записи», — говорится в сообщении.