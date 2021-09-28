Новые ограничения из-за ковида ввели в Курской области

В Курской области ухудшилась эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса. Администрация региона приняла решение ограничить проведение массовых мероприятий, а учреждениям допобразования посоветовала перейти на удаленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Курской области во вторник, 28 сентября.

«В Курской области введены новые коронавирусные ограничения… В образовательных организациях всех форм собственности рекомендовано запретить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий. Занятия кружков и секций в образовательных организациях рекомендовано перевести в дистанционный формат», — говорится в сообщении.

Все спортивные мероприятия будут проводится без зрителей. В эту же категорию входят матчи профессиональных клубов. Принимать участие в соревнованиях на открытом воздухе могут дети старше 14 лет, в помещениях — старше 16 лет. Участие спортсменов из других регионов разрешается только при наличии отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за трое суток до начала мероприятия.

Во вторник 28 сентября в регионе выявлено 57 218 случаев коронавирусной инфекции. В больницах находятся 1804 пациента.