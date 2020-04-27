Новые обсерваторы начнут работу в Крыму

О решении развернуть временные учреждения Романовская заявила на собрании оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.

По ее словам, обсерваторами станут четыре санатория города-курорта Евпатория.

Ранее власти Крыма с 1 мая решили смягчить ограничения из-за пандемии. Однако туристов в регионе еще не ожидают.