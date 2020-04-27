    27 апреля 2020, 14:42

    Новые обсерваторы начнут работу в Крыму

    Ольга Ситникова

    Вице-премьер, министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская подчеркнула, что в регионе откроют новые обсерваторы. Такое решение связано с увеличением количества заразившихся коронавирусом. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    О решении развернуть временные учреждения Романовская заявила на собрании оперативного штаба по противодействию распространению инфекции.

    По ее словам, обсерваторами станут четыре санатория города-курорта Евпатория.

    Ранее власти Крыма с 1 мая решили смягчить ограничения из-за пандемии. Однако туристов в регионе еще не ожидают.