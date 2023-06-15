Общество 15 июня 2023, 14:48 Новые общественные пространства открыли в Ленобласти

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В Ленинградской области открыли три новых общественных пространства. Благоустроенные территории доступны для жителей поселка Новый Учхоз и поселка Красный Маяк. Об этом написали «Невские новости».

Как рассказали в пресс-службе администрации 47-го региона, в Новом Учхозе облагородили Танковую аллею, а в поселке Красный Маяк возле памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установили игровые комплексы для детей, лавочки, оборудовали освещение.

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Благоустройство проходило в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».