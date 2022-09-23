Новые общественные пространства обустроят в Красногвардейском районе Петербурга | 360°

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Новые общественные пространства обустроят в Красногвардейском районе Петербурга

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Власти Красногвардейского района Петербурга планируют открыть 10 новых общественных пространств к 2023 году. Об этом сообщил Piter TV

В частности, на Новой Охте завершат благоустройство Новоохтинского парка, а возле  ЖК "Цветной город" откроют Пейзажный парк. К  осени 2024 года там планируют организовать прогулочную набережную и рынок. 

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Работы ведутся в рамках подготовки к 50-летию района, которое отметят в 2023 году.

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