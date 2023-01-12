Общество 12 января 2023, 18:39 Новые объекты образования появятся в Северном округе Москвы в 2023 году

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Руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в нынешнем году в Северном округе столицы построят 10 объектов образования. Об этом написало ИА НСН.

По данным информагентства, в районе Молжаниновский появятся детсад на 350 мест и школа на 1100 мест. В районе Ховрино также построят дошкольное учреждение и новые учебные корпуса. В районе Аэропорт ожидаются еще один детский сад и учебный корпус с дошкольным отделением. В районе Беговой учебный корпус находится на этапе строительства.

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«В 2022 году было построено пять объектов образования на 1950 мест в Северном округе Москвы: школа, три учебных корпуса и детский сад», — уточнил Загрутдинов.

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