Новые объекты инфраструктуры появятся в отдаленном микрорайоне Ноябрьска

Детская и спортивная площадки появятся в Вынгапуровском микрорайоне в Ноябрьске. Об этом сообщило ИА «СеверПресс» со ссылкой на руководителя населенного пункта Сергея Силуянова.

Также в районе построят теплую автобусную остановку и новую поликлинику.

«Объем и качество наполнения новой поликлиники впечатляет. Это будет современное учреждение здравоохранения», — рассказал депутат регионального Заксобрания Виктор Гордиенко.

Он отметил, что после завершения строительства микрорайон будет уютнее и удобнее для его жителей.