facebook_pixel
    08 июля 2022, 14:16

    Новые объекты инфраструктуры появятся в отдаленном микрорайоне Ноябрьска

    Дарья Морозова

    Детская и спортивная площадки появятся в Вынгапуровском микрорайоне в Ноябрьске. Об этом сообщило ИА «СеверПресс» со ссылкой на руководителя населенного пункта Сергея Силуянова.

    Также в районе построят теплую автобусную остановку и новую поликлинику.

    «Объем и качество наполнения новой поликлиники впечатляет. Это будет современное учреждение здравоохранения», — рассказал депутат регионального Заксобрания Виктор Гордиенко.

    Он отметил, что после завершения строительства микрорайон будет уютнее и удобнее для его жителей.