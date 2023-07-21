21 июля 2023, 10:27
Новые нормы о призывном возрасте не затронут осенний призыв 2023 года
Депутат Картаполов: правки законопроекта о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва
Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет, поправку во втором чтении поддержал комитет ГД по обороне. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов в беседе с журналистами. Его слова привел ТАСС.
«Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет», — объяснил глава комитета Госдумы по обороне.
Реклама
Картаполов отметил, что новые нормы не коснутся осеннего призыва 2023 года. Законопроект может вступить в силу 1 января 2024 года.
По его словам, в первом чтении инициатива предполагала повышение нижней границы возраста с действующих 18 лет до 21 года.
Установление новых правил повысит качество армии, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он уверен, что до достижения 18 лет молодых людей рано считать социально зрелыми.
Законы
Госдума РФ
Армия
Реклама
Реклама