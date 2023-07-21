Общество 21 июля 2023, 10:27 Новые нормы о призывном возрасте не затронут осенний призыв 2023 года Депутат Картаполов: правки законопроекта о призывном возрасте не коснутся осеннего призыва РИА «Новости»

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Призывной возраст срочной службы составит с 18 до 30 лет, поправку во втором чтении поддержал комитет ГД по обороне. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов в беседе с журналистами. Его слова привел ТАСС.

«Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет», — объяснил глава комитета Госдумы по обороне.

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Картаполов отметил, что новые нормы не коснутся осеннего призыва 2023 года. Законопроект может вступить в силу 1 января 2024 года.

По его словам, в первом чтении инициатива предполагала повышение нижней границы возраста с действующих 18 лет до 21 года.

Установление новых правил повысит качество армии, заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он уверен, что до достижения 18 лет молодых людей рано считать социально зрелыми.