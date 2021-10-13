Новые номинации и искусственный интеллект в жюри: какой будет «Премия Рунета» в этом году

Старейшую награду отечественного сегмента Сети «Премию Рунета» в этом году будут вручать в девяти основных, четырех специальных номинациях, а также в трех номинациях народного голосования. Принимать заявки на участие будут до 20 ноября.

Основные номинации конкурса стали «Государство и общество», «Экономика и бизнес», «Медицина и здравоохранение», «Наука, технологии и инновации», «Образование и кадры», «СМИ и массовые коммуникации», «Культурные проекты в сети», «Игровая индустрия и киберспорт» и «Креативные индустрии».

В списке специальных номинаций — «Развитие внутреннего туризма», «Развитие малого и среднего бизнеса», «Открытые коммуникации» и «#СчастьеЕсть».

Лауреатов «Премии Рунета»-2021 определит экспертное сообщество. Голосование пройдет в два этапа. По словам замдиректора РАЭК Сергея Гребенникова, экспертом может каждый желающий. Для этого достаточно подать конкурсную заявку в оргкомитет.

«Голосование в основных и специальных номинациях начнется 20 ноября, на первом этапе голосовать будут эксперты Клуба, далее, с 25 по 29 ноября — эксперты Совета», — отметил он.

В этом году помимо тройки лучших в основных и специальных номинациях, будет определен и четвертый лауреат, которого определит искусственный интеллект.

«В рамках серии хакатонов и лекций по искусственному интеллекту мы поставим задачу для участников хакатона в Санкт-Петербурге: разработать алгоритм, который позволит определить четвертого лауреата „Премии Рунета“ в основных и специальных номинациях», — пояснил Гребенников.

Победителей народного голосования будут определять в трех категориях: «КТО// Лучший цифровой лидер», «ЧТО// Лучшее бизнес-сообщество „ВКонтакте“», «ГДЕ// Лучший цифровой регион страны».

Заявку на участие в этой номинации можно бесплатно, а победителей определят пользователи. Голосовать можно будет ежедневно на сайте премии.

Помимо этого, в рамках «Премии Рунета» пройдет церемония награждения лауреатов премии «Цифровой юрист года». Им вручат общенациональную награду поощряющую заслуги юристов и адвокатов в области цифрового права.

Главная цель — повышение статуса и престижа профессии юриста, уровня профессионализма в сообществе юристов, создания среды для профессионального общения, а также формирования правовой культуры в области цифрового права.

Прием заявок на «Премию Рунета» продлится до 20 ноября. Стоимость подачи одной заявки в основных и специальных номинациях — 15 тысяч рублей (до 1 ноября) и 20 тысяч рублей (после 1 ноября). Подать заявку можно на официальном сайте premiaruneta.ru. Победителей выберут в декабре.